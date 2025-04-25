Правильное соседство на грядке — секрет богатого урожая свеклы! Опыт садоводов показывает, что при правильной посадке свеклы с другими овощами она обязательно уродится крупной и сладкой.
Лучшие соседи для свеклы на грядке:
- Лук и чеснок — отпугивают вредителей, защищают от грибковых болезней.
- Салат и шпинат — создают тень, сохраняют влагу в почве.
- Фасоль и горох — обогащают грунт азотом.
- Огурцы — помогают бороться с сорняками.
- Клубника — улучшает вкус корнеплодов.
Схема идеальной грядки: первый ряд — лук, второй ряд — свекла, третий ряд — салат, четвертый ряд — фасоль. Вокруг грядки со свеклой также можно высадить укроп, это сделает ее плоды более вкусными. С такой схемой ваша свекла вырастет крупной, сочной и без горечи.
Также помните об опасных соседях для свеклы на грядке. Агрономы напоминают, что свекла конкурирует с картофелем за питательные вещества в грунте, а горчица угнетает рост корнеплодов.
Ранее стало известно, в какие грядки нельзя сажать укроп.