Свекла будет крупной, сочной, без горечи: схема посадки с другими овощами

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Правильное соседство на грядке — секрет богатого урожая свеклы! Опыт садоводов показывает, что при правильной посадке свеклы с другими овощами она обязательно уродится крупной и сладкой.

Лучшие соседи для свеклы на грядке:

Лук и чеснок — отпугивают вредителей, защищают от грибковых болезней. Салат и шпинат — создают тень, сохраняют влагу в почве. Фасоль и горох — обогащают грунт азотом. Огурцы — помогают бороться с сорняками. Клубника — улучшает вкус корнеплодов.

Схема идеальной грядки: первый ряд — лук, второй ряд — свекла, третий ряд — салат, четвертый ряд — фасоль. Вокруг грядки со свеклой также можно высадить укроп, это сделает ее плоды более вкусными. С такой схемой ваша свекла вырастет крупной, сочной и без горечи.

Также помните об опасных соседях для свеклы на грядке. Агрономы напоминают, что свекла конкурирует с картофелем за питательные вещества в грунте, а горчица угнетает рост корнеплодов.

Ранее стало известно, в какие грядки нельзя сажать укроп.