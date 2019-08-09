https://static.news.ru/photo/6221132e-bce8-11e9-998e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Материалы уголовных дел, характеристики и справки граждан с медицинскими сведениями нашли сваленными в кучу в лесу возле деревни Шайдурово Свердловской области.

По данным телеграм-канала «Екатеринбург № 1» , среди документов также можно заметить листы с номерами и сериями паспортов.

Правдивость опубликованных в сети Интернет сведений сейчас проверяется, — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее News.ru писал, что мужской пиджак с двумя орденами и 10 медалями, который житель Южно-Сахалинска нашёл на местной несанкционированной свалке, выбросили работники клининговой компании. Уборку заказала дочь вдовы ветерана.