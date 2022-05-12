Свадьба и развод: как обманывают при оказании брачных услуг Недобросовестные представители индустрии наживаются на клиентах, которые не жалеют денег на торжество

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Впереди лето, которое традиционно считается сезоном свадеб. По данным Росстата, в июле и августе заключается самое большое число браков. Свадьба — дорогостоящее мероприятие. По данным исследования компании «Сбербанк Управление активами», россияне в среднем тратят на торжество 188 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в стране. Щедростью молодожёнов пользуются мошенники. На празднике могут наживаться как представители индустрии красоты, так и артисты и даже кондитеры. NEWS.ru узнал у представителей свадебной индустрии и молодожёнов о самых распространённых способах обмана.

Торт из поролоновой губки

Николай и Ирина выбрали для проведения свадьбы банкетный зал на окраине столицы. В разгар торжества к молодожёнам стали подходить гости и сообщать, что закуски на столах закончились. Эта ситуация казалась Николаю и Ирине невозможной. По всем расчётам еды должно было хватить на всех. Более того — несколько гостей на банкет не пришли.

Я помню то ужасное ощущение стыда. Как мы могли так ошибиться? Я готова была тогда на всё, чтобы исправить ситуацию. Хоть в соседней магазин бежать за продуктами, — рассказывает Ирина NEWS.ru.

Администратор кафе предложила молодожёнам выход — в холодильниках осталась еда после банкета, который (по её словам) был здесь вчера. Этими запасами можно накормить гостей. За 10 тысяч рублей администратор предложила заполнить пустующие тарелки.

Я помню, как обрадовалась, и готова была расцеловать эту святую женщину. В голове было только одно: накормить людей. Я отдала деньги, — сообщает Ирина.

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Когда эмоции улеглись, молодожёны поняли, что их обманули. Весь день, предшествующий торжеству, они провели в банкетном зале — завозили напитки, фрукты, декоратор украшал помещение. Никакого банкета здесь быть не могло. Более того, заведение работает только по пятницам и субботам. А их свадьба была в пятницу.

После праздника мы обратились к директору заведения. Она подтвердила, что никакого банкета накануне здесь не было. Получается, нам продали еду, за которую мы уже заплатили, — отметила женщина.

После праздника Николай и Ирина написали жалобу в Роспотребнадзор. Позднее они узнали, что администратора заведения уволили. Через несколько месяцев закрылся и сам банкетный зал. А здание, в котором он располагался, снесли.

Представители бьюти-индустрии также могут испортить молодожёнам праздник. Особенно это касается подготовки невесты и её образа. Девушки продумывают его до мелочей. Когда что-то идёт не так, для многих это катастрофа.

Елена (имя изменено) из Москвы заказала на дом визажиста и парикмахера в одном лице. Получив предоплату в назначенный час (а регистрация была ранней) женщина не приехала. Невеста обрывала телефон, но представитель индустрии красоты не брала трубку. У Елены случилась истерика. Спасло то, что фотограф (которая прибыла вовремя) оказалась по совместительству и визажистом. Она сделала Елене макияж. Стилист, с которой невеста договаривалась изначально, так и не вышла на связь.

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Немало конфликтов связано со свадебным тортом. Его внешним видом и наполнением. Анастасия из Новосибирска была гостем на свадьбе лучшей подруги. Все шло хорошо, пока молодожёны не начали резать торт. Случился казус.

Я помню их лица (молодожёнов. — NEWS.ru), когда они отрезали первый кусок и нож застрял в коржах. Никто ничего понять не мог. Подошла официантка, чтобы помочь. Но у неё тоже не вышло. Немая сцена была, — сообщила собеседница NEWS.ru.

Оказалось, что один из коржей изделия сделан из поролона. Он скрывался под слоями крема, поэтому внешне торт выглядел вполне презентабельно. Потом молодожёны выяснили, что у кондитерской, где они заказывали изделие, в Сети дурная репутация. Но было уже поздно.

Иногда торт бывает сделан из правильных материалов, но его внешний вид оставляет желать лучшего. На свадьбе Алины официантка выкатила изделие, деформированное с одного боку. Выяснилось, что его в процессе транспортировки уронили. На вкусе это не отразилось, но настроение было испорчено.

Авторское право? Не слышали

Когда человек получил аванс и пропал — это полбеды, хуже, когда он взялся за работу и сделал её плохо, рассказала NEWS.ru организатор свадеб и генеральный директор агентства праздников Евгения Лейбман. Распространённая схема: молодой специалист (например, видеооператор) заводит страницу в социальных сетях и размещает там не свои работы, а труды более опытных коллег. Молодожёны к нему обращаются, но на выходе получают не тот результат, который хотели. Кривые и размытые свадебные фотографии будут вечным напоминанием о роковой ошибке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодожёнам могут навязать и дополнительные услуги. Этим грешат все — от музыкантов до рестораторов. Клиенты Евгении Лейбман нашли музыкальную группу для торжества. Артисты запросили большой гонорар. Объяснили, что в стоимость входит новейшее оборудование, суперсвет и уникальный звук. Невеста мало что понимала в технических терминах, поэтому поверила на слово.

Когда подключилась я, мы снизили цену вдвое. Я взяла консультацию у нашего звукорежиссёра. Выяснили, что ничего уникального в их оборудовании нет. Обычная аппаратура. Просто наговорили много красивых и непонятных слов. Был расчёт на то, что пара не поймет, не вникнет и просто заплатит. Евгения Лейбман организатор свадеб и генеральный директор агентства праздников

Некоторые банкетные залы, кафе, рестораны ставят своим клиентам странные условия. Причём озвучиваются они не сразу, а после внесения аванса. Ведущая, организатор мероприятий Наталья Сходнова рассказала NEWS.ru историю из собственной практики.

У одного из ресторанов на окраине Москвы было требование — во время проведения банкета можно пользоваться услугами только их диджея. Если берёшь человека со стороны — заведению платится неустойка в размере шести тысяч рублей. Ещё одно условие — услуга предоставляется минимум на шесть часов. Как назло, клиентке Натальи Сходновой нужно было короткое мероприятие — на три часа. Но пришлось согласиться с тем, что есть. Аванс она уже отдала. В итоге праздник оказался под угрозой срыва.

Девушка хотела свадьбу покороче, у неё была проблема с женихом. Слишком выпить любил. Она не хотела позориться. Случилось то, чего она боялась. Через два часа после свадьбы муж уже был вне кондиции. А через пять — лежал в отключке. Мы не могли его откачать, чтобы он торт разрезал, она резала одна. Наталья Сходнова ведущая, организатор мероприятий

Ещё одна распространённая свадебная махинация — взять аванс и пропасть, сообщает Сходнева. В России до сих пор не принято заключать договоры. Доверчивостью клиентов пользуются рестораны. Они перепродают забронированные даты более платёжеспособным клиентам. Иногда за несколько дней до празднования жених с невестой узнают, что у них нет площадки. Бывает и так, что диджеи, ведущие, фотографы, операторы и другие представители индустрии берут деньги и перестают отвечать на звонки. Если договор отсутствует, то по закону такому человеку или заведению ничего предъявить нельзя. Чтобы этого избежать, нужно документировать любой платёж.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует миллион способов обмана молодожёнов. Мошенники пользуются неопытностью, доверчивостью людей и отсутствием у них времени вникать во все детали. Чтобы этого избежать, Лейбман советует обращаться к профессиональным свадебным организаторам. Самими вникнуть и разобраться во всех тонкостях — у большинства пар нет на это времени.

Представьте, что вам нужно сделать ремонт в квартире, но вы в этом не специалист. Скорее всего, вы совершите много ошибок. Не потому что у вас руки не оттуда растут. Потому что у вас нет опыта, — рассуждает Лейбман.

Эксперт добавила, что лучшую гарантию празднику может обеспечить команда профессионалов. Крупные праздничные агентства работают только с проверенными подрядчиками. Поэтому если воспользоваться их услугами, вероятность обмана минимальная.