Впереди лето, которое традиционно считается сезоном свадеб. По данным Росстата, в июле и августе заключается самое большое число браков. Свадьба — дорогостоящее мероприятие. По данным исследования компании «Сбербанк Управление активами», россияне в среднем тратят на торжество 188 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в стране. Щедростью молодожёнов пользуются мошенники. На празднике могут наживаться как представители индустрии красоты, так и артисты и даже кондитеры. NEWS.ru узнал у представителей свадебной индустрии и молодожёнов о самых распространённых способах обмана.
Торт из поролоновой губки
Николай и Ирина выбрали для проведения свадьбы банкетный зал на окраине столицы. В разгар торжества к молодожёнам стали подходить гости и сообщать, что закуски на столах закончились. Эта ситуация казалась Николаю и Ирине невозможной. По всем расчётам еды должно было хватить на всех. Более того — несколько гостей на банкет не пришли.
Я помню то ужасное ощущение стыда. Как мы могли так ошибиться? Я готова была тогда на всё, чтобы исправить ситуацию. Хоть в соседней магазин бежать за продуктами, — рассказывает Ирина NEWS.ru.
Администратор кафе предложила молодожёнам выход — в холодильниках осталась еда после банкета, который (по её словам) был здесь вчера. Этими запасами можно накормить гостей. За 10 тысяч рублей администратор предложила заполнить пустующие тарелки.
Я помню, как обрадовалась, и готова была расцеловать эту святую женщину. В голове было только одно: накормить людей. Я отдала деньги, — сообщает Ирина.
Когда эмоции улеглись, молодожёны поняли, что их обманули. Весь день, предшествующий торжеству, они провели в банкетном зале — завозили напитки, фрукты, декоратор украшал помещение. Никакого банкета здесь быть не могло. Более того, заведение работает только по пятницам и субботам. А их свадьба была в пятницу.
После праздника мы обратились к директору заведения. Она подтвердила, что никакого банкета накануне здесь не было. Получается, нам продали еду, за которую мы уже заплатили, — отметила женщина.
После праздника Николай и Ирина написали жалобу в Роспотребнадзор. Позднее они узнали, что администратора заведения уволили. Через несколько месяцев закрылся и сам банкетный зал. А здание, в котором он располагался, снесли.
Представители бьюти-индустрии также могут испортить молодожёнам праздник. Особенно это касается подготовки невесты и её образа. Девушки продумывают его до мелочей. Когда что-то идёт не так, для многих это катастрофа.
Елена (имя изменено) из Москвы заказала на дом визажиста и парикмахера в одном лице. Получив предоплату в назначенный час (а регистрация была ранней) женщина не приехала. Невеста обрывала телефон, но представитель индустрии красоты не брала трубку. У Елены случилась истерика. Спасло то, что фотограф (которая прибыла вовремя) оказалась по совместительству и визажистом. Она сделала Елене макияж. Стилист, с которой невеста договаривалась изначально, так и не вышла на связь.
Немало конфликтов связано со свадебным тортом. Его внешним видом и наполнением. Анастасия из Новосибирска была гостем на свадьбе лучшей подруги. Все шло хорошо, пока молодожёны не начали резать торт. Случился казус.
Я помню их лица (молодожёнов. — NEWS.ru), когда они отрезали первый кусок и нож застрял в коржах. Никто ничего понять не мог. Подошла официантка, чтобы помочь. Но у неё тоже не вышло. Немая сцена была, — сообщила собеседница NEWS.ru.
Оказалось, что один из коржей изделия сделан из поролона. Он скрывался под слоями крема, поэтому внешне торт выглядел вполне презентабельно. Потом молодожёны выяснили, что у кондитерской, где они заказывали изделие, в Сети дурная репутация. Но было уже поздно.
Иногда торт бывает сделан из правильных материалов, но его внешний вид оставляет желать лучшего. На свадьбе Алины официантка выкатила изделие, деформированное с одного боку. Выяснилось, что его в процессе транспортировки уронили. На вкусе это не отразилось, но настроение было испорчено.
Авторское право? Не слышали
Когда человек получил аванс и пропал — это полбеды, хуже, когда он взялся за работу и сделал её плохо, рассказала NEWS.ru организатор свадеб и генеральный директор агентства праздников Евгения Лейбман. Распространённая схема: молодой специалист (например, видеооператор) заводит страницу в социальных сетях и размещает там не свои работы, а труды более опытных коллег. Молодожёны к нему обращаются, но на выходе получают не тот результат, который хотели. Кривые и размытые свадебные фотографии будут вечным напоминанием о роковой ошибке.
Молодожёнам могут навязать и дополнительные услуги. Этим грешат все — от музыкантов до рестораторов. Клиенты Евгении Лейбман нашли музыкальную группу для торжества. Артисты запросили большой гонорар. Объяснили, что в стоимость входит новейшее оборудование, суперсвет и уникальный звук. Невеста мало что понимала в технических терминах, поэтому поверила на слово.
Когда подключилась я, мы снизили цену вдвое. Я взяла консультацию у нашего звукорежиссёра. Выяснили, что ничего уникального в их оборудовании нет. Обычная аппаратура. Просто наговорили много красивых и непонятных слов. Был расчёт на то, что пара не поймет, не вникнет и просто заплатит.
Некоторые банкетные залы, кафе, рестораны ставят своим клиентам странные условия. Причём озвучиваются они не сразу, а после внесения аванса. Ведущая, организатор мероприятий Наталья Сходнова рассказала NEWS.ru историю из собственной практики.
У одного из ресторанов на окраине Москвы было требование — во время проведения банкета можно пользоваться услугами только их диджея. Если берёшь человека со стороны — заведению платится неустойка в размере шести тысяч рублей. Ещё одно условие — услуга предоставляется минимум на шесть часов. Как назло, клиентке Натальи Сходновой нужно было короткое мероприятие — на три часа. Но пришлось согласиться с тем, что есть. Аванс она уже отдала. В итоге праздник оказался под угрозой срыва.
Девушка хотела свадьбу покороче, у неё была проблема с женихом. Слишком выпить любил. Она не хотела позориться. Случилось то, чего она боялась. Через два часа после свадьбы муж уже был вне кондиции. А через пять — лежал в отключке. Мы не могли его откачать, чтобы он торт разрезал, она резала одна.
Ещё одна распространённая свадебная махинация — взять аванс и пропасть, сообщает Сходнева. В России до сих пор не принято заключать договоры. Доверчивостью клиентов пользуются рестораны. Они перепродают забронированные даты более платёжеспособным клиентам. Иногда за несколько дней до празднования жених с невестой узнают, что у них нет площадки. Бывает и так, что диджеи, ведущие, фотографы, операторы и другие представители индустрии берут деньги и перестают отвечать на звонки. Если договор отсутствует, то по закону такому человеку или заведению ничего предъявить нельзя. Чтобы этого избежать, нужно документировать любой платёж.
Существует миллион способов обмана молодожёнов. Мошенники пользуются неопытностью, доверчивостью людей и отсутствием у них времени вникать во все детали. Чтобы этого избежать, Лейбман советует обращаться к профессиональным свадебным организаторам. Самими вникнуть и разобраться во всех тонкостях — у большинства пар нет на это времени.
Представьте, что вам нужно сделать ремонт в квартире, но вы в этом не специалист. Скорее всего, вы совершите много ошибок. Не потому что у вас руки не оттуда растут. Потому что у вас нет опыта, — рассуждает Лейбман.
Эксперт добавила, что лучшую гарантию празднику может обеспечить команда профессионалов. Крупные праздничные агентства работают только с проверенными подрядчиками. Поэтому если воспользоваться их услугами, вероятность обмана минимальная.