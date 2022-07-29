В России выявили более 11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом В России выявили более 11,4 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом в РФ превысил 11,4 тысячи случаев, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией. Количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах. Выздоровело за сутки 4670 человек, что на 6,9% меньше по сравнению с данными от 28 июля.

Выявлено 11 422 новых случая [заболевания]. Умерли за сутки 39 человек, — сказано в сообщении.

Регионами с наибольшим числом заразившихся стали Москва (3682 подтвержденных за сутки случая), Московская область (1328) и Санкт-Петербург (1272).

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что текущую вспышку заболеваемости коронавирусом можно назвать мини-волной, однако россиянам стоит быть готовыми к серьезному всплеску COVID-19 со второй половины сентября. По его прогнозу, подъем заболеваемости продлится до середины августа и россиянам не стоит ожидать от мини-волны «омикрона» такого же всплеска заболеваемости, который был при последнем подъеме коронавируса.

Между тем представители Роспотребнадзора заявили, что в России могут вернуть ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, если обстановка с COVID-19 в стране будет ухудшаться. Какие именно меры могут ввести, не уточняется.