Сурайкин оценил твитт Рогозина о Russian lives matter

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с NEWS.ru высказался о циничной позиции Запада, связанной с травлей россиян по всему миру, а также поддержал главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который запостил в Twitter лозунг Russian lives matter. По его словам, европейцы и американцы, крича со всех трибун о правах человека, фактически поощряют разжигание межнациональной розни, вводя санкции и разрешая в Facebook призывы к насилию в отношении российских военных.

Для Запада и таджик, и киргиз, и еврей, и дагестанец, любой русскоговорящий, он всё равно русский. И поэтому поощрение травли русского мира, фактически геноцида, это циничная фашистская позиция коллективного Запада. Понятно, что любой патриот русского мира, русскоговорящий человек испытывает некое сожаление и естественный протест против такого. Поэтому я поддерживаю любое решение в защиту русских везде, — отметил Сурайкин, говоря о посте Рогозина.

Кроме того, политик спрогнозировал, когда закончится антироссийская истерия. Он считает, что этого не произойдёт, но настроения простых жителей ЕС и США точно изменятся, так как санкции, направленные против России, ударят по их карманам.

Русофобская позиция накачивалась последние 3–4 столетия. Поэтому она не закончится никогда. Другой вопрос, что вопрос санкций и блокировки России, вероятно, закончится в течение двух месяцев. Потому что психология европейских обывателей такова, что они на диване готовы подвергаться пропаганде своих властей, которые были всегда русофобски настроены. Но когда это бьёт по их личному карману, а там никто сигарету бесплатно на улице не даст, такой уж у них менталитет, между прочим... А сейчас, когда из-за действий их властей европейцам приходят счета по полторы-две тысячи евро, настроения изменятся критически к своим правителям. Поэтому их позиция начнёт меняться, и под давлением общественности они будут отступать в информационной и экономической войне, — уверен Сурайкин.

Сурайкин думает, что цена бензин в Штатах достигнет отметки $7. Простые граждане воспримут это как катастрофу.

В США цена на бензин — до $7–8 долларов за галлон, в 4 раза. Для американцев это кошмар, они считают каждую копейку там. Поэтому я думаю, что граждане ответят властям, и я очень надеюсь, что эти самые власти прекратят свою антироссийскую истерию, — заключил спикер.

Ранее Рогозин удалил свою страницу в Facebook. Он вёл свой аккаунт в течение нескольких лет. При этом никаких официальных комментариев глава Роскосмоса по этому поводу не давал.

Пресс-секретарь Meta Platforms Энди Стоун подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.