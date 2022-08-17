Супруга основателя Soho Rooms опровергла сообщения о его самоубийстве Вдова основателя Soho Rooms Алена Рапопорт опровергла сообщения о самоубийстве мужа

Фото: Соцсети

Дэн Рапопорт

Алена Рапопорт, вдова основателя и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, опровергла сообщение журналистки Юнии Пугачевой о самоубийстве супруга, передает РБК. По ее словам, муж эвакуировал ее с ребенком из Киева и вернулся обратно. Затем, как объяснила вдова, они должны были встретиться в США.

К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. <...> Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы, — сказала Рапопорт.

Она добавила, что информация о его переезде в Лондон и уходе из семьи также не соответствует действительности. «Ни записок, ни самоубийства, ни поездки в Лондон, ни ухода не было», заявила вдова.

Накануне журналистка Юния Пугачева сообщила о самоубийстве Рапопорта в Вашингтоне. По ее словам, перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской.

Дэн Рапопорт родом из Латвии, откуда его семья эмигрировала в США. После окончания университета он приехал в Россию, где работал финансовым аналитиком. В 2007 году Рапопорт с партнером открыл в столице клуб Soho Rooms, ставший впоследствии культовым. Предприниматель вернулся в Соединенные Штаты в июне 2012 года. Ему было 52 года.



