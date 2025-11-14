Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:22

Суп, который не надо варить! Шечаманды перевернул мое отношение к кулинарии — невероятный вкус без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Секрет шечаманды — в уникальной технологии. Суп не варят, а просто заливают кипятком и настаивают. Это сохраняет свежесть и аромат каждой травки и создает прозрачный, но насыщенный бульон.

Для супа мне понадобится: большое количество зелени (пучок кинзы, петрушки, укропа, зеленый лук), сыр сулугуни (150–200 г), яйца (2–3 шт.), чеснок (2–3 зубчика), соль, перец, немного винного уксуса (по желанию), кипяток (около 1,5 л).

Зелень тщательно мою и очень мелко шинкую. Чеснок пропускаю через пресс. Сулугуни натираю на крупной терке или разминаю вилкой. Воду в чайнике довожу до кипения. В кастрюлю, в которой буду подавать суп, разбиваю сырые яйца и хорошо взбиваю их вилкой. Добавляю к яйцам всю зелень, чеснок и тертый сыр. Тщательно перемешиваю, чтобы масса стала однородной. Солю и перчу по вкусу. Теперь заливаю смесь крутым кипятком, постоянно помешивая. Важно мешать, чтобы яйца не свернулись хлопьями, а равномерно распределились в бульоне. Накрываю кастрюлю крышкой и даю супу настояться 10–15 минут. За это время он дойдет до готовности, сыр немного расплавится, а зелень отдаст свой аромат. Пробую и при необходимости добавляю еще соли или каплю винного уксуса для кислинки. Подаю сразу же, пока суп горячий.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

