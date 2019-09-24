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Гособвинитель в ходе прений в Замоскворецком суде запросила наказание для Дениса Чуприкова. Он обвиняется в том, что похитил картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Прошу признать Чуприкова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прошу учесть смягчающие обстоятельства: малолетний ребёнок, признание вины. Прошу также учесть, что...