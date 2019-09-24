Судовладелец плавбазы «Пётр Житников», на которой произошёл пожар, планирует за свой счёт отправить эвакуированный экипаж во Владивосток.
По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, соответствующие условия уже оговорены с судовладельцем.
Осуществить доставку экипажа планируется на пароме. Окончательно вопрос о времени отправки будет решён 25 сентября, передаёт «
Ранее News.ru писал, что 363 человека из 419 находившихся на борту были перевезены двумя рыболовными судами на другую плавбазу, «Всеволод Сибирцев», а 56 человек остались на «Петре Житникове» для обеспечения жизнеспособности судна и охлаждения переборок.