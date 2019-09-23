https://static.news.ru/photo/7d13bd06-de5f-11e9-a127-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Погодные условия не позволили задействовать авиацию для спасения людей с горевшей в Тихом океане плавбазы «Пётр Житников».

На данный момент 363 человека из 419 находившихся на борту были перевезены двумя рыболовными судами на другую плавбазу, «Всеволод Сибирцев», а 56 человек остались на «Петре Житникове» для обеспечения жизнеспособности судна и охлаждения переборок, передаёт ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как писал News.ru ранее, плавучая база загорелась в Тихом океане на расстоянии 40 км от острова Итуруп Сахалинской области, сообщили в МЧС. Согласно предварительным данным, экипажу удалось справиться с возгоранием. Однако капитан запросил эвакуацию.