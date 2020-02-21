https://static.news.ru/photo/7ab4455a-54c3-11ea-9b71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства корпоратива работников Бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, она прошла по месту их работы.

Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту, — заявили в пресс-службе комздрава.

Видеозапись опубликовали журналисты издания «Фонтанка». На ней запечатлён корпоратив с участием стриптизёрши.

NEWS.ru сообщал, что главный таможенник Украины Максим Нефёдов в одном из киевских ночных клубов станцевал со стриптизёршами. Его засняли в ночном клубе Queen.

В сентябре 2019 года начальника колонии в Красноярском крае отстранили от работы из-за ролика с откровенными танцами его подчинённых.