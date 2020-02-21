Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства корпоратива работников Бюро судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, она прошла по месту их работы.
Комитет выяснит все обстоятельства дела. Руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту, — заявили в пресс-службе комздрава.
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NEWS.ru сообщал, что главный таможенник Украины Максим Нефёдов в одном из киевских ночных клубов станцевал со стриптизёршами. Его засняли в ночном клубе Queen.
В сентябре 2019 года начальника колонии в Красноярском крае отстранили от работы из-за ролика с откровенными танцами его подчинённых.
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