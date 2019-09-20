Руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю отстранило от работы врио начальника колонии-поселения.
Причиной стал опубликованный в Сети
При этом ФСИН подчеркнула, что корпоратив проводился не на территории колонии, а в клубе посёлка Тамтачет, передаёт
Руководством ГУФСИН назначена служебная проверка, — говорится в сообщении.
Колонию-поселение № 14 (КП-14) возглавляет подполковник Александр Трефилов, указано на сайте ведомства. Исправительное учреждение находится в посёлке Тамтачет, Иркутской области.
Отмечается, что Терфилов назначен на должность в июне 2019 года. До этого он возглавлял красноярскую исправительную колонию № 24.
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