https://static.news.ru/photo/c10f63dc-db91-11e9-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю отстранило от работы врио начальника колонии-поселения.

Причиной стал опубликованный в Сети видеоролик с корпоратива, на котором его подчинённые танцуют стриптиз. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства. Видео с вечеринки надзирателей появилось в Telegram-канале «Красноярск № 1» 19 сентября.

При этом ФСИН подчеркнула, что корпоратив проводился не на территории колонии, а в клубе посёлка Тамтачет, передаёт ТАСС .

Руководством ГУФСИН назначена служебная проверка, — говорится в сообщении.

Колонию-поселение № 14 (КП-14) возглавляет подполковник Александр Трефилов, указано на сайте ведомства. Исправительное учреждение находится в посёлке Тамтачет, Иркутской области.

Отмечается, что Терфилов назначен на должность в июне 2019 года. До этого он возглавлял красноярскую исправительную колонию № 24.

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