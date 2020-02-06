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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не будет требовать смены правительства Сирии и президента страны Башара Асада.

По его словам, Белый дом намерен оказывать санкционное давление на власти Сирии. Наши требования не являются необоснованными. Они не требуют свержения Асада. Они требуют изменения в поведении этого правительства, —...