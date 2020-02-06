Главный таможенник Украины Максим Нефёдов танцевал со стриптизёршами в киевском ночном клубе Queen.
Как сообщает издание «Страна.ua», Нефёдов ритмично двигается среди полуголых женщин в масках.
При этом издание утверждает, что танцами Нефёдов не ограничился, воспользовавшись «тайной комнатой» ночного клуба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Красноярскому краю отстранило от работы врио начальника колонии-поселения из-за опубликованного в Сети видеоролика с корпоратива, на котором его подчинённые танцуют стриптиз.
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