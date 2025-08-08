Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:15

Суд запретил в России часть книг одного знаменитого писателя

Суд Санкт-Петербурга запретил распространение части книг Суворова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о запрете распространения в России нескольких книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Среди них — «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

В вышеуказанных книжных изданиях содержатся признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленного на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, — рассказала Лебедева.

Она также подчеркнула, что в запрещенных книгах Суворова упоминаются сведения, противоречащие установленным международным Нюрнбергским трибуналом фактам. Всего суд ограничил распространение произведений писателя по пяти ссылкам в Сети.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал оправданным уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и памятников. По его мнению, мера особенно актуальна на фоне попыток Запада исказить историю.

Санкт-Петербург
книги
суды
подрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.