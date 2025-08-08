Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о запрете распространения в России нескольких книг писателя Виктора Суворова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Среди них — «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

В вышеуказанных книжных изданиях содержатся признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленного на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, — рассказала Лебедева.

Она также подчеркнула, что в запрещенных книгах Суворова упоминаются сведения, противоречащие установленным международным Нюрнбергским трибуналом фактам. Всего суд ограничил распространение произведений писателя по пяти ссылкам в Сети.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал оправданным уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и памятников. По его мнению, мера особенно актуальна на фоне попыток Запада исказить историю.