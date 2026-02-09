Суд заблокировал сайты с инструкциями по незаконному снижению налогов

Тушинский районный суд Москвы вынес решение о блокировке ряда интернет-ресурсов, предлагавших схемы снижения налогов, сообщает Telegram-канал Baza. Все запрещенные сайты специализировались на серой оптимизации, из-за которой государство было вынуждено возвращать средства, фактически не поступавшие в бюджет.

Суд признал информацию на этих платформах запрещенной к распространению, так как она способствовала совершению финансовых преступлений в особо крупных масштабах. Канал утверждает, что на заблокированных площадках публиковались пошаговые инструкции по подделке документов для получения незаконных вычетов НДС по фиктивным сделкам. Ограничение доступа к этим ресурсам вступит в силу уже с 17 февраля.

