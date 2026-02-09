Зимняя Олимпиада — 2026
Суд заблокировал сайты с инструкциями по незаконному снижению налогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тушинский районный суд Москвы вынес решение о блокировке ряда интернет-ресурсов, предлагавших схемы снижения налогов, сообщает Telegram-канал Baza. Все запрещенные сайты специализировались на серой оптимизации, из-за которой государство было вынуждено возвращать средства, фактически не поступавшие в бюджет.

Суд признал информацию на этих платформах запрещенной к распространению, так как она способствовала совершению финансовых преступлений в особо крупных масштабах. Канал утверждает, что на заблокированных площадках публиковались пошаговые инструкции по подделке документов для получения незаконных вычетов НДС по фиктивным сделкам. Ограничение доступа к этим ресурсам вступит в силу уже с 17 февраля.

Ранее стало известно, что бывшая рабонтица Россотрудничества уже более восьми лет находится в розыске по уголовному делу. Все это время женщина проживала на Кипре. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при работе с госконтрактами. В 2020 году она даже была задержана местными правоохранительными органами, но так и не была экстрадирована в Россию.

