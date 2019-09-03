Тверской суд вынес приговор Данилу Беглецу. Он обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.
Назначить Беглецу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, — огласил решение судья.
Ранее обвинитель в прениях запросила для него 3 года и 2 месяца лишения свободы колонии общего режима.
Сегодня суд рассматривает дело Беглеца по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.
Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 УК РФ — обвинение утверждает, что он толкнул сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля.
Ранее News.ru, писал что тверской суд вынес приговор Ивану Подкопаеву. Он обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии