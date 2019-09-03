https://static.news.ru/photo/a1ce90da-ce3d-11e9-b28f-fa163e074e61_660.jpg Данил Беглец Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Тверской суд вынес приговор Данилу Беглецу. Он обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Назначить Беглецу наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, — огласил решение судья.

Ранее обвинитель в прениях запросила для него 3 года и 2 месяца лишения свободы колонии общего режима.

Сегодня суд рассматривает дело Беглеца по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.

Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 УК РФ — обвинение утверждает, что он толкнул сотрудника Росгвардии на митинге 27 июля.

Ранее News.ru, писал что тверской суд вынес приговор Ивану Подкопаеву. Он обвиняется в применении силы по отношению к сотрудникам Росгвардии