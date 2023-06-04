Суд вернул на работу уволенных из метрополитена сторонников Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфедерация труда России (КТР) вместе с профсоюзом московского метрополитена смогла через суд вернуть на работу 37 сотрудников, уволенных с нарушением закона, сообщает «Коммерсант». Часть работников метро уверены, что их уволили два года назад из-за политической позиции, так как они регистрировались на сайте в поддержку политика Алексея Навального. Тогда за две недели, по данным профсоюза, работы лишились около 50 человек, их вынуждали уйти по соглашению сторон, иначе увольняли, например, за прогулы.

Глава территориального профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев считает, что «были списки „сверху“, от руководства метрополитена».

Люди, которые технически занимались этими увольнениями — начальники депо, кадровые службы,— не скрывали: увольнения связаны с тем, что работники оказались в неких неблагонадежных списках и группах, — рассказал президент КТР Борис Кравченко.

Он обратил внимание на грубейшие нарушения при некоторых увольнениях. По словам Кравченко, судиться с метрополитеном решились 42 человека. После возвращения на работу 37 сотрудников новых увольнений пока не было, атмосфера в коллективе в норме, отметил Кравченко.

Юрист КТР Дмитрий Якушев назвал успех «прекрасным доказательством того, что в российской судебной системе еще не все потеряно».

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