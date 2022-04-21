Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за фейки об Украине

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине, передаёт РИА Новости. Поводом для этого стало распространение YouTube-видеороликов со сведениями о потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения.

Суд признал виновным Google в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере четырёх миллионов рублей, — огласил решение судья.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ. Роскомнадзор также потребовал пояснить причины введения ограничительных мер. Отмечается, что с апреля 2020 года было выявлено более 60 случаев введения ограничительных мер в отношении российских каналов на YouTube.

Представители Роскомнадзора также потребовали от американской компании Google удалить угрозы в адрес российских юзеров из сервисов. Сотрудники РКН сообщили, что им удалось выявить нарушение при работе сервиса Google.Translate: после введения словосочетания dear Russians (дорогие русские) переводчик заменял его на dead Russians (мёртвые русские). При этом подобные искажения отсутствовали после ввода других национальностей. Позже стало известно, что Google исправил ошибку.