Российский суд оштрафовал несколько компаний за отказ локализовать данные Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch, Pinterest и UPS за отказ локализовать данные россиян

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Сумма штрафа составила 2 млн рублей, пишет «Интерфакс». Локализация данных — это процесс, при котором данные пользователей хранятся на серверах в пределах той страны, где они находятся. При этом каждое физическое лицо получает персональный ID, который передается за рубеж. С помощью данного способа персональная информация отделяется от субъекта, после чего ее невозможно соотнести с конкретным человеком.

Признать Twitch Interactive, Inc виновной в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей, — вынес вердикт судья.

Аналогичный штраф в размере 2 млн рублей получил фотохостинг Pinterest, пишет РЕН ТВ. Служба доставки UPS отделалась штрафом в 1 млн рублей по той же причине, сообщает ТАСС. Помимо этого, суд назначил штраф площадке для размещения жилья Airbnb в объеме 2 млн рублей. При этом представители компании на судебное заседание не явились.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что с начала спецоперации на Украине хакеры украли данные 65 млн россиян, количество кибератак на бизнес выросло не менее чем в 15 раз. По его мнению, такая статистика свидетельствует о том, что против России ведется кибервойна.