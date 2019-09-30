https://static.news.ru/photo/0d86c6f0-e386-11e9-84d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года огласит решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС по решению нижестоящей инстанции, которая отменила взыскание с РФ в размере 50 миллиардов долларов. Об этом журналистам рассказал руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Именно он представляет интересы России по указанному делу.

Вынесение Апелляционным судом Гааги ожидается 18 февраля 2020 года, — приводит слова Кондракова РИА Новости.

Ранее, как писал News.ru, стало известно о новом расследовании в рамках «дела ЮКОСа». Следователи выясняют обстоятельства возможных хищений акций компании во время приватизации, а также легализации похищенного имущества и полученных от его продажи денег.

Решение о выплате в 2014 году принял Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда. Судьи сочли действия РФ противоречащими 45-й статье Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала.

Российская сторона настаивала на том, что договор не мог быть применён без процедуры ратификации. С такой позицией согласился окружной суд Гааги, который в 2016 году снял обязательства по выплате компенсации.