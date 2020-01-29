https://static.news.ru/photo/6ccb22de-427a-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Малышевский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мосгорсуд уменьшил наказание на три месяца участнику несанкционированного митинга в Москве 27 июля Эдуарду Малышевскому.

Осуждённый был приговорён к трём годам колонии. Согласно постановлению суда, срок наказания снижен до 2 лет и 9 месяцев лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребёнка, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Тверской районный суд города Москвы признал его виновным в нападении на полицейского. Малышевский разбил стекло в автомобиле специального назначения. Оно упало на сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемый утверждает, что сделал это из-за волнения.