Мосгорсуд уменьшил наказание на три месяца участнику несанкционированного митинга в Москве 27 июля Эдуарду Малышевскому.
Осуждённый был приговорён к трём годам колонии. Согласно постановлению суда, срок наказания снижен до 2 лет и 9 месяцев лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства суд учёл наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребёнка,
Как писал NEWS.ru, Тверской районный суд города Москвы признал его виновным в нападении на полицейского. Малышевский разбил стекло в автомобиле специального назначения. Оно упало на сотрудника правоохранительных органов. Обвиняемый утверждает, что сделал это из-за волнения.
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