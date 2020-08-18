Суд рассмотрит жалобу на признание Захарченко склонным к побегу

https://static.news.ru/photo/6cf816f4-e14e-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд 26 августа рассмотрит жалобу на решение суда о признании бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко склонным к побегу. Представители Захарченко попросили об участии экс-полковника в заседании по видеосвязи.

Заседание отложить на 26 августа, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что причиной переноса послужила просьба представителей Захарченко об участии экс-полковника в заседании по видеосвязи.

Защита экс-полковника настаивает, что администрация СИЗО-2 УФСИН России по Москве несправедливо обвинило его в склонности к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Из-за этого Захарченко не может устроиться на работу в колонии, поскольку вынужден каждый час отмечаться в администрации. В суде сотрудник СИЗО и старший оперуполномоченный по делам ФСИН подтвердили, что слышали, как Захарченко произносил угрозы в адрес оперативников.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко и его окружения на сумму 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года экс-полковник был приговорён Пресненским судом к 13 годам колонии строгого режима. Осуждённый также должен будет заплатить штраф в размере 117 млн 900 тысяч рублей.

Ранее адвокат Валерия Туникова заявила, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко не покидал территорию московского специзолятора, называемого «Кремлёвским централом». Осуждённый на 12 лет коррупционер «пропал» почти сразу после прибытия в столицу из мордовской колонии, писал NEWS.ru.