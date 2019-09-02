https://static.news.ru/photo/82d93bf2-cd5d-11e9-85de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Судебное заседание по гражданскому делу по иску Перовского межрайонного прокурора к Дмитрию и Ольге Проказовым о лишении родительских прав и выплаты алиментов состоится в закрытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Лефортовского районного суда.

Оглашение решения суда, если таковое состоится, будет проходить также в закрытом режиме, так как объявление решения (если таковое состоится) затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребёнка (п.8 ст.10 ГПК РФ), - сказал представитель суда.

Иск о лишении Дмитрия Проказова подготовила прокуратура, которая посчитала, что семейная пара подвергла риску своего годовалого сына, придя с ним на несанкционированный митинг 27 июля в Москве. Родители мальчика заявляли, что не участвовали в акции, а гуляли поблизости.

Ранее News.ru писал, что иск к Дмитрию Проказову о лишении родительских прав передали в другой суд.