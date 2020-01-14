https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы назначил на 28 января заседание по иску органов опеки, просящих ограничить права родителей, которые на протяжении пяти лет не забирают дочь из клиники.

По словам адвоката матери ребёнка Ольги Лукмановой, истец настаивает на закрытом заседании, а ответчик — на открытом.

При этом основной аргумент чиновников опеки в том, что договор между родителями и клиникой расторгнут, однако он действует, — отметила она в комментарии для ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что органы опеки настаивают на ограничении родительских прав ответчиков. В отношении пары и ранее подавались подобные иски, но все они были отклонены.

Девочка родилась в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте. Через некоторое время после выписки мать вернула ребёнка в отделение патологии новорождённых.