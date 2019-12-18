https://static.news.ru/photo/dce6a9dc-2243-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы принял иск отдела соцзащиты района Арбат в отношении родителей, которые не забирают свою дочь из платной клиники на протяжении пяти лет.

Органы опеки настаивают на ограничении родительских прав ответчиков. Досудебная беседа по иску назначена на 14 января 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В отношении пары и ранее подавались подобные иски, но все они были отклонены.

Девочка родилась в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте. Через некоторое время после выписки мать вернула ребёнка в отделение патологии новорождённых.

Как писал NEWS.ru, женщина считает, что её дочь не способна выжить в домашних условиях. Медики, в свою очередь, утверждают, что показания для содержания ребёнка в клинике нет.