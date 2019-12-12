https://static.news.ru/photo/41b7f29c-1d28-11ea-a8bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Московские органы опеки и попечительства подали иск в Пресненский районный суд на мать и отца девочки, пять лет не покидавшей стен частного перинатального центра.

Уточняется, что суд просят лишить ответчиков родительских прав. Пятилетняя девочка всю свою жизнь живёт в палате центра «Мать и дитя» под присмотром нянь и медперсонала, несмотря на то, что врачи считают её здоровой. Мать ребёнка утверждает, что дочь не сможет выжить в домашних условиях, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru ранее, об этой истории впервые стало известно в январе 2019 года. Врачи утверждали, что у девочки не имеется показаний для её содержания в больнице, однако родители считают, что ей лучше находиться в стационаре. Они оплачивали проживание девочки в отдельной палате и работу двух нянь.