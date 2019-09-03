https://static.news.ru/photo/5ed819da-ce2f-11e9-a538-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Тверской суд продлил меру пресечения Ивану Подкопаеву. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил продлить арест Подкопаеву до 23 февраля 2020 года, так как основания для этого не отпали, — сказал судья.

Сегодня суд рассматривает дело Подкопаева по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.

Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 — обвинение утверждает, что он распылил первый баллончик в лицо росгвардейцев на митинге 27 июля.

Ранее News.ru выяснял с чем связана такая скорость расследований и передача дел в суд по массовым беспорядкам.



