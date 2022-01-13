Суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти Тесака в СИЗО

Кассационный cуд признал незаконным решение отказать в возбуждении дела после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесак), отбывавшего срок за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство в CИЗО Челябинска. Об этом сообщил его адвокат Алексей Михальчик. Его слова передаёт ТАCС.

После гибели Марцинкевича Доследственная проверка закончилась отказом в возбуждении дела, мы подали жалобу сначала в первую инстанцию, потом - в апелляционную. Все они признали отказ правомерным. Тогда была подана кассация, и Кассационный суд отменил решение об отказе и вернул материалы в Челябинский областной суд на новое рассмотрение, — цитирует его агентство.

Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.

Ранее стало известно, что незадолго до своей гибели Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены ещё в 2003 и 2007 годах.

В рамках этого дела мы также направим ходатайство в СК с просьбой проверить информацию о пытках, применяемых к Максиму накануне его гибели в СИЗО, также мы будем поднимать этот вопрос и в суде, когда дело туда поступит, — резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось, что видео с признаниями Тесака появилось в Сети. На камеру он заявил, что помогал переносить тела убитых гастарбайтеров, а после этого «подбрасывал головы в Гольяново».