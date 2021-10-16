«Коммерсант»: националист Марцинкевич перед смертью выдал своих соратников

Националист Максим Марцинкевич (Тесак) незадолго до совершения самоубийства оформил девять явок с повинной. Он дал показания против своих соратников, позволивших раскрыть серию убийств, которые были совершены ещё в 2003-м и 2007 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Александра Тимошенко, защищающего одного из соратников Тесака Алексея Гудилина.

Согласно признаниям Марцинкевича, в одном случае националисты убили двух приезжих в Москве, отрезав им головы, а в другом — совершили двойное убийство под Смоленском. Показания Тесака помогли следствию предъявить обвинения его соратникам. Некоторые из них подтвердили его слова, а один выдал ружьё, с помощью которого было совершено убийство.

Фигурантами уголовного дела, возбуждённого по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды), являются около 10 человек. Почти все они находятся под арестом. Заочно мера пресечения избрана националисту Сергею Коротких (Малюта), сбежавшему на Украину. Ранее в Сети появились видео, в которых утверждалось, что Коротких сотрудничал с ФСБ России на момент работы с Марцинкевичем. Приводились письменные доказательства и скрытая оперативная съёмка встреч Малюты и предполагаемого сотрудника ФСБ. В ФСБ ситуацию не комментировали.

В настоящее время СКР фактически завершил расследование. В ближайшее время обвиняемые начнут знакомиться с материалами дела. При этом сами они считают, что судить их не за что, поскольку сроки давности по указанным преступлениям истекли.

Ранее сообщалось, что видео с признаниями Тесака появилось в Сети. На камеру он заявил, что помогал переносить тела убитых гастарбайтеров, а после этого «подбрасывал головы в Гольяново».