Видео с признаниями Тесака появилось в Сети

В Сети появилось видео с допроса неонациста Максима Марцинкевича (Тесак), ранее найденного мёртвым в тюрьме. На камеру он признался, что участвовал в убийстве мигрантов.

Помогал переносить тела гастарбайтеров и потом подбрасывал головы в районе Гольяново, — заявил он.

Сам Тесак, осуждённый по экстремистским статьям, должен был выйти на свободу в 2021 году, но в сентябре 2020 года, согласно официальной версии, покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили.

Ранее адвокат Тесака, Алексей Михальчик опубликовал фото предсмертной записки, которая может объяснить причину самоубийства его подзащитного. Она была найдена во рту Марцинкевича после его смерти в СИЗО Челябинска.

Тесак признаётся в записке, что оговорил себя и двух своих соратников в убийстве двух человек. По его словам, сам он не знает, кто стоит за этими преступлениями.