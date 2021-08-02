Суд признал экс-юриста ФБК Соболь виновной в нарушении санитарных норм

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Суд в Москве признал экс-юриста ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь виновной в нарушении санитарных норм на акции протеста. Об этом рассказал адвокат оппозиционерки Владимир Воронин. Его слова приводит ТАСС.

Женщина получила 1,5 года ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных правил.

Уже понятно, что приговор по «санитарному делу» в отношении Любови [Соболь] обвинительный. Судья, по сути, зачитывает обвинительное заключение, составленное следствием и утвержденное прокуратурой, — сказал юрист.

Дело было заведено после несогласованной акции протеста в Москве, которая прошла 23 января. Его фигурантами также являются Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, глава «Альянса врачей» (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева и другие. Следствие считает, что своими призывами оппозиционеры «создали угрозу массового заболевания».

Ранее гособвинение потребовало для бывшего юриста ФБК (организация запрещена в России, признана экстремистской и иностранным агентом) Любови Соболь два года ограничения свободы.