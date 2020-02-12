Суд Ростова-на-Дону назначил наказание доктору технических наук из Новочеркасска Алексею Темиреву. Специалиста признали виновным в госизмене и назначили наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима.
Как
По некоторым данным, Темирева арестовали после того, как он сам обратился в ФСБ. Будучи совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы», он решил проверить секретность документов из своего конструкторского бюро перед передачей их другой российской компании. За разъяснениями он обратился к силовикам. В результате ФСБ обвинила его в передаче секретной информации о российских подводных лодках вьетнамской разведке. Свою вину учёный не признал.
Ранее ФСБ обвинила москвичей Антонину Зимину и Константина Антонца в государственной измене. Как утверждает отец девушки, причиной для ареста супругов стали опубликованные фото и видео со свадьбы, на которых сотрудник спецслужбы — один из гостей — якобы рассказывал о работе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен