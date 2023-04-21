Власти отказались от иска об ограничении в правах родителей Маши Москалевой

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Алексей Москалев

Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремова отказалась от иска об ограничении прав родителей Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО, сообщается на сайте администрации муниципалитета. Глава инстанции Светлана Давыдова пояснила, что причины, указанные в иске, были устранены, когда девочку забрала из приюта мать. В социальном приюте девочка находилась после того, как ее отца Алексея Москалева, отправили под домашний арест в связи с уголовным делом о дискредитации ВС РФ.

Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, - ее прав на получение образования. Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены, — пояснила Давыдова.

По словам представительницы социальной защиты, ходатайство об отзыве иска уже отправлено в суд. Госорган продолжит и в дальнейшем сопровождать семью и оказывать всестороннюю помощь.