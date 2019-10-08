https://static.news.ru/photo/e99d5b7c-e9f3-11e9-9a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мосгорсуд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) отменить платную регистрацию пассажиров авиакомпании «Победа» в зарубежных аэропортах. Информацию об этом распространили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в связи с жалобами на плату в размере €25 за регистрацию на рейсы «Победы» в аэропортах иностранных государств, передаёт « Интерфакс ».

Ведомство установило, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами в аэропорту перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. За данную услугу дополнительная плата не предусмотрена, поэтому «нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона».

Для устранения выявленных нарушений ММТП обратилась в Щербинский суд Москвы, который отказал в удовлетворении иска о приведении правил авиакомпании в соответствие с нормами законодательства.

Транспортный прокурор обжаловал решение первой инстанции в Мосгорсуде, который встал на сторону надзорного ведомства. В результате, как подчеркнули в ММТП, «заявленные требования удовлетворены в полном объёме».

Как писал News.ru, в начале 2019 года руководство входящей в группу «Аэрофлот» авиакомпании «Победа» решило отказаться от идеи взимать деньги с пассажиров за бумажные стаканчики для воды.