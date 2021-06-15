Суд отложил рассмотрение дела Навального против Пескова

https://static.news.ru/photo/2c283db6-cdc0-11eb-866f-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Пресненский суд Москвы принял решение отложить рассмотрение иска оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который был подан из-за слов о его связи с американскими спецслужбами. Об этом сотрудникам РИА Новости сообщила пресс-секретарь инстанции Лела Кокая.

Причиной стала неявка обеих сторон на судебное заседание. В следующий раз рассмотрение пройдёт 15 июля в 09:15.

Судебное заседание по иску Навального отложено на 15 июля 2021 года на 09:15 в связи с неявкой сторон, — отметила пресс-секретарь суда.

Алексей Навальный обратился с иском в суд 16 ноября 2020 года. В заявлении было указано, что 1 октября 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков распространил о нём сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о материале под названием «Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы».

Оппозиционер просил признать не соответствующими действительности и порочащими его сведения, заключённые в двух цитатах Пескова: «В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация» и «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами». Навальный просил суд обязать Пескова опубликовать опровержение на сайте Кремля.

Иск был отклонён судом, после чего Навальный обратился с новым заявлением.