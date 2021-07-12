Суд отклонил жалобу Навального на признание его склонным к побегу

Владимирский областной суд отклонил жалобу Алексея Навального на решение Петушинского райсуда, посчитавшего законным признание его склонным к побегу в исправительной колонии № 2, передаёт корреспондент РИА Новости.

Судебная коллегия определила решение Петушинского районного суда Владимирской области от 2 июня 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича — без удовлетворения, — сказала судья.

Навальный, принимавший участие в заседании по видеосвязи, заявил, что за восемь месяцев его заключения не было ни одного факта, который бы указывал на его склонность к побегу.

Представители ИК-2 попросили приобщить к делу выписку из протокола из СИЗО-3 в Кольчугино о постановке Навального на учёт как склонного к побегу, а также учётную карточку и справку-ориентировку, на основании которых блогер был поставлен на профилактический учёт в колонии.

Адвокат Навального Вадим Кобзев не возражал против приобщения, но отметил, что блогера поставили на учёт в колонии не по этим документам. Впоследствии он заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать решение суда.

26 августа Владимирский областной суд обязал исправительную колонию № 2 предоставить документы, свидетельствующие, что в СИЗО-1 в Москве Навальный был поставлен на учёт как склонный к побегу.

В феврале 2021-го Симоновский суд Москвы приговорил Навального к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд впоследствии изменил срок отбывания наказания в колонии — оппозиционер проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.