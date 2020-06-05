Суд отказался давать отвод экспертам по делу Серебренникова

https://static.news.ru/photo/534ffd68-a74a-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы отказался отводить экспертов, которые признали похищенными 128 млн рублей, выделенные на реализацию проекта «Платформа» театральной труппе «Седьмая студия» режиссёра Кирилла Серебренникова.

Об этом РИА Новости рассказала адвокат Ирина Поверинова. Она добавила, что суд также отклонил ходатайство об исключении из дела результатов экспертизы.

Всего на реализованный «Седьмой студией» проект было выделено 216 млн рублей. Первая экспертиза выявила хищение 133 млн рублей. Вторая установила, что хищения не было вовсе. Третья оценила ущерб в 128 млн рублей. Последняя экспертиза была проведена в декабре 2019 года.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ) в отношении Серебренникова и его коллег было возбуждено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом до апреля 2019 года, пока его не выпустили под подписку о невыезде. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru, 6 мая Серебренников не явился на суд по своему делу из-за опасения заразиться коронавирусом.