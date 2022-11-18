Суд оправдал испортившего картину экс-охранника «Ельцин Центра» Суд в Екатеринбурге не нашел состава преступления в действиях испортившего картину экс-охранника «Ельцин Центра»

Бывший охранник «Ельцин Центра» Александр Васильев, который прошлой зимой испортил картину «Три фигуры» ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской, оправдан. Такое решение было вынесено в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, передает ТАСС. Инстанция не обнаружила в действиях Васильева состава преступления.

Суд приговорил отменить приговор в отношении Васильева. Оправдать его в связи с отсутствием в действиях состава преступления, — подчеркнули в суде.

Отмечается, что за обвиняемым остается право на реабилитацию. Принудительную меру наказания медицинского характера инстанция также отменила.

По мнению суда, информация в приговоре не позволяет сделать однозначный вывод о том, что Васильев совершил акт вандализма, имея прямой умысел. Также было принято к сведению мнение приглашенного эксперта. Последний посчитал, что охранник совершил «вмешательство в картину с нанесением ущерба». Как сказал эксперт, Васильев не «обезобразил» полотно.

Инцидент произошел в прошлом декабре. Бывший уже охранник нанес на картину схематическое изображение глаз на написанных лицах. Так он причинил Третьяковской галерее, в собрание которой входит полотно, ущерб в 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что вандалы совершили попытку нападения на картину кисти голландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в галерее Маурицхёйс (Нидерланды). В итоге Гаагский суд приговорил двух из трех экоактивистов, обливших холст томатным супом, к двум месяцам лишения свободы.