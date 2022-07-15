Суд оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о рисунках вагин

Художница Юлия Цветкова (лицо, исполняющее функции иностранного агента), в отношении которой в 2019 году было заведено дело о распространении порнографии, оправдана судом по реабилитирующим основаниям, сообщается в Telegram-канале в поддержку художницы. Ранее прокуратура запросила для нее три года и два месяца колонии.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Юлю Цветкову по реабилитирующим основаниям, — сказано в сообщении.

Художница начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году. Она уделяла внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В Комсомольске-на-Амуре Цветкова создала театр-балаган «Мерак».

В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по пункту «б», ч. 3, ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой. Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. В мае прошлого года Цветкова также объявляла голодовку.