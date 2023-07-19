Суд обязал ЦУМ продать волгоградцу вещи в 846 раз дешевле реальной цены

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Верховный суд обязал ЦУМ выполнить свои обязательства и доставить жителю Волгограда вещи, которые тот приобрел в 846 раз дешевле реальной стоимости из-за ошибки в приложении, сообщили в пресс-службе ВС. Решение было принято после того, как суды трех инстанций встали на сторону магазина.

Фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера, который позволяет потребителю получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, — заявили в суде.

Волгоградец приобрел через приложение ЦУМ в общей сложности 19 предметов, в частности, пиджаки, свитеры, рубашки и джинсы по цене от 19 до 129 рублей. Покупки он совершал через приложение, где и заметил необычно низкие цены. Заказ был оформлен со списанием средств. Магазин также прислал подтверждение, но затем отказался доставлять вещи и вернул деньги. Волгоградец обратился в суд, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей».

Ранее сообщалось, что из столичного ЦУМа украли 200 фирменных пакетов. Преступником оказался выходец с Украины. 29-летний Евгений Матийчук из Винницкой области устроился курьером в компанию, которая занимается поставками в магазин. Мужчину вскоре вычислили и задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.