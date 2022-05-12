Суд обозначил условия условно-досрочного освобождения Улюкаева Суд запретил свобождённому по УДО Улюкаеву менять место жительства без разрешения ФСИН

Алексей Улюкаев / Фото Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывшему главе Минэкономиразвития Алексею Улюкаеву в рамках условно-досрочного освобождения запрещается менять место жительства без уведомления ФСИН, сообщили в Московском районном суде Твери. Ранее Улюкаев покинул исправительную колонию №1 в Тверской области, где провёл почти пять лет.

Постановлением наложены ограничения, а именно Улюкаев А.В., в течение оставшейся неотбытой части наказания обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением лица, освобождённого условно-досрочно, являться один раз в месяц в орган, осуществляющий контроль за поведением лица, освобождённого условно-досрочно, для регистрации, — отметили в суде.

Ранее в четверг, 12 мая, Улюкаев покинул исправительную колонию №1 в Тверской области. Он был осуждён на восемь лет лишения свободы за получение взятки. В колонии он провёл почти пять лет.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. По данным суда, министр хотел получить взятку в размере $2 млн за положительное заключение по сделке о приобретении «Роснефтью» акций компании «Башнефть». Государственное обвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы.