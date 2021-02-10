Суд назначил психиатрическую экспертизу осуждённому в РФ студенту из США

https://static.news.ru/photo/a79c2660-6b8c-11eb-b247-96000091f725_660.jpg Тревор Рид Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московский городской суд 10 февраля 2021 года назначил психолого-психиатрическую экспертизу студенту из США Тревору Риду. Он осуждён на девять лет колонии.

Его признали виновным в нападении на полицейских. В инстанции проходит очередное заседание по апелляции на приговор. Перед мероприятием в суд прибыл посол США в РФ Джон Салливан, ранее называвший процесс «театром абсурда».

По уголовному делу в отношении Тревора Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

По версии следствия, в августе 2019 года Рид набросился на правоохранителей, отреагировавших на вызов жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве. Горожане сообщили о нетрезвом мужчине, конфликтующем с несколькими женщинами, которым и оказался представитель США. Когда студента везли в отделение, он в машине «атаковал» водителя и его напарника, ударив одного стража порядка и порвав мундир другому. В отношении американца возбудили уголовное дело и поместили под арест. Фигурант утверждает, что ничего из произошедшего не помнит, так как был сильно пьян.

Рид учится в университете Северного Техаса. В Россию он приехал по туристической визе, которая до сих пор действительна. В материалах дела уточняется, что он жил в квартире своей девушки недалеко от Ленинградского шоссе. Газета The New York Times со ссылкой на отца студента сообщала, что Рид в прошлом был морским пехотинцем. Семья студента считает обвинения против него ложными и просит администрацию президента США разобраться в этом вопросе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд отказался удовлетворять апелляцию защиты пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш на заключение под домашний арест. Таким образом, мера пресечения остаётся в силе.