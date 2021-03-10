Суд над Соболь за незаконное проникновение в жилище отложен

https://static.news.ru/photo/cec5baa6-8182-11eb-87d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рассмотрение дела юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), признанного в России иностранным агентом, Любови Соболь отложено. Новая дата пока неизвестна.

Представительницу оппозиции и соратницу Алексея Навального обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Речь идёт о визите 21 декабря 2020 года в дом, где живёт предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, причастный, как утверждают оппозиционеры, к отправлению Навального. В тот день Соболь вошла в подъезд и в поисках силовика зашла в квартиру пенсионерки Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева.

Заседание по делу общественницы проходило в выездном формате в Перовском районном суде. Однако продлилось оно лишь около 10 минут, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Вскоре после начала процесса мировой судья Инна Шилободина объявила, что заседание откладывается, пока в апелляционной инстанции не будет рассмотрено представление прокурора. Он обжаловал решение о назначении заседания на 10 марта из-за некой технической ошибки.

Как пояснили в пресс-службе суда, рассмотрение апелляции прокурора должно состояться в Перовском районном суде 23 марта и только после этого, вероятно, будет назначена дата заседания по делу Соболь.

Сейчас юрист ФБК находится под домашним арестом. Если она будет признана виновной, ей грозит до двух лет лишения свободы.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию процесса.

Ранее Cоболь объявила о намерении баллотироваться в Государственную думу.