Любовь Соболь официально подтвердила намерение баллотироваться в Думу

Свою программу оппозиционерка представила на созданном специально для этой цели сайте. В числе пунктов борьба с коррупцией на госзакупках, питание в школах, судебная реформа и уровень доходов. Саму себя Соболь определяет как независимого кандидата в депутаты Госдумы по ЦАО города Москвы.
Юрист ФБК в настоящее время отбывает домашний арест. 25 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о мере пресечения для Соболь, писал NEWS.ru. Она обвиняется в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Следствие утверждает, что действия Соболь и её единомышленников создали «угрозу массового заболевания».
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