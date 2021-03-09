Любовь Соболь официально подтвердила намерение баллотироваться в Думу

https://static.news.ru/photo/3ffb0450-80c6-11eb-896e-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: vk.com/sobollubov

Юрист Фонда борьбы с коррупций (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь подтвердила, что она собирается принять участие в выборах в Государственную думу 2021 года.

В марте [2020 года] я объявила о своём намерении баллотироваться в Госдуму-2021. Представляю свою подробную программу и прошу меня поддержать, — написала Соболь в Twitter.

Свою программу оппозиционерка представила на созданном специально для этой цели сайте. В числе пунктов борьба с коррупцией на госзакупках, питание в школах, судебная реформа и уровень доходов. Саму себя Соболь определяет как независимого кандидата в депутаты Госдумы по ЦАО города Москвы.

Юрист ФБК в настоящее время отбывает домашний арест. 25 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о мере пресечения для Соболь, писал NEWS.ru. Она обвиняется в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Следствие утверждает, что действия Соболь и её единомышленников создали «угрозу массового заболевания».