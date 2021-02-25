Мосгорсуд оставил в силе домашний арест Любови Соболь

https://static.news.ru/photo/ed46dcf2-7751-11eb-9aad-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: sobollubov/instagram.com

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь останется под домашним арестом. Такое решение принял Мосгорсуд.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта, — цитирует представителя суда РИА Новости.

Соболь обвиняется в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на неснкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Следствие утверждает, что действия Соболь и её единомышленников создали «угрозу массового заболевания».

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального, условный срок по делу о мошенничестве которого заменили на реальный. В митингах приняли участие около 5 тыс. человек. 20 февраля Мосгорсуд постановил оставить в силе приговор политику о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Навального направила возражение в Комитет министров Совета Европы в качестве реакции на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Она напомнила, что Минюст потребовал от ЕСПЧ пересмотра решения по Навальному — ранее Страсбургский суд заявил о необходимости освободить оппозиционера и блогера. Защита осуждённого попросила Комитет министров рассмотреть дело на ближайшей сессии по контролю над исполнением решений ЕСПЧ.