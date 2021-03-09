Суд над Любовью Соболь: онлайн-трансляция

10 марта Перовский районный суд Москвы начинает рассматривать уголовное дело в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российским судом НКО-иноагентом) Любови Соболь. Её обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).

По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в отравлении. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась. События происходили на улице Суздальская в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучалась в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (ст. 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находится под домашним арестом.

Рассматривать дело о нарушении неприкосновенности жилища будет мировой судья Перовского судебного района на выездном заседании в Перовском районном суде, которое начнется в 10:00. NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию из зала суда.