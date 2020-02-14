https://static.news.ru/photo/bc579458-4f05-11ea-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Петроградский районный суд назначил на 17 февраля слушание по делу о принудительной госпитализации сбежавшей из больницы Аллы Ильиной.

Исковое заявление подал главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга, пишут «Невские новости».

Ильина прилетела в Петербург из Китая в конце января. Через несколько дней она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Те направили её на 14-дневный карантин в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Петербурженка сочла это нарушением её права на свободу, поскольку подозрения на наличие у неё коронавируса не подтвердились, и через несколько дней сбежала.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, которая сбежала из «чумного бокса». Он потребовал принудительного возвращения беглянки в медучреждение.

Ранее похожий случай произошёл в Северной Корее. Там торговый представитель КНДР не выполнил условия карантина по коронавирусу после возвращения из Китая. Чиновник должен был провести 14 дней дома, однако он покинул своё жилище до окончания этого срока и отправился в общественную баню. Когда об этом стало известно властям, мужчину арестовали и сразу же расстреляли.