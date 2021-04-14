Суд избрал меру пресечения журналисту Doxa Владимиру Метелкину 

https://static.news.ru/photo/f843cd86-9d3f-11eb-8bbb-96000091f725_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд отправил под запрет определённых действий редактора студенческого журнала Doxa Владимира Метелкина, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Метелкину меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца, то есть до 14 июня 2021 года, — сказала судья Евгения Николаева.

Сам обвиняемый и его защита возражали против такой меры пресечения. Метелкин сказал, что не представляет никакой опасности, кроме того, запрет определённых действий сделает невозможным нормальное функционирование его семьи.

У меня мама болеет астмой, мне нужно ходить ей за таблетками. У нас старая собака, с ней нужно гулять. Мне нужно ездить в библиотеку, чтобы писать диплом, — объяснил он.

Адвокат Григорий Червонный просил отказать в ходатайстве следователя, но если все же суд решит удовлетворить его, то позволить Метелкину выходить из дома с 6 утра до 12 ночи.

Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00 до 23:50), пользоваться интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников.

Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Сегодня утром у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января — по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нем они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнила требование, однако затем подала иски в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.