Суд избрал меру пресечения журналисту Doxa Владимиру Метелкину 

Басманный суд отправил под запрет определённых действий редактора студенческого журнала Doxa Владимира Метелкина, сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд постановил избрать Метелкину меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца, то есть до 14 июня 2021 года, — сказала судья Евгения Николаева.
Сам обвиняемый и его защита возражали против такой меры пресечения. Метелкин сказал, что не представляет никакой опасности, кроме того, запрет определённых действий сделает невозможным нормальное функционирование его семьи.
У меня мама болеет астмой, мне нужно ходить ей за таблетками. У нас старая собака, с ней нужно гулять. Мне нужно ездить в библиотеку, чтобы писать диплом, — объяснил он.
Адвокат Григорий Червонный просил отказать в ходатайстве следователя, но если все же суд решит удовлетворить его, то позволить Метелкину выходить из дома с 6 утра до 12 ночи.
Мера пресечения включает в себя запрет выходить из дома почти круглые сутки (с 00 до 23:50), пользоваться интернетом, телефоном и общаться с кем-либо, кроме адвоката, следователя и близких родственников.
Журналистам студенческого журнала DOXA Арсену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич предъявили обвинение в вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность (статья 151.2 УК). Сегодня утром у них дома прошли обыски. Уголовное дело, в рамках которого им предъявили обвинение, возбудили еще 22 января — по нему обвиняемым также проходит соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Поводом для возбуждения уголовного дела против журналистов стал видеоролик накануне митингов в поддержку Навального. В нем они рассказывали, что угрозы администраций вузов отчислением за участие в митингах незаконны. Вскоре на видео отреагировал Роскомнадзор и потребовал удалить его. DOXA выполнила требование, однако затем подала иски в суд с просьбой признать действия ведомства незаконными.