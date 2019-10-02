https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Басманный суд арестовал Сергея Григорьева. Накануне он напал на офицера Следственного комитета у здания ведомства, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил избрать Григорьеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 1 декабря 2019 года, — огласила решение судья.

В ходе заседания стало известно, что Григорьев состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Также выяснилось, что обвиняемый активно сотрудничает со следствием, даёт показания. Против ходатайства следователя о заключении под стражу не возражал.

Перед заседанием Григорьев заявил представителям СМИ, что подвергался пыткам и издевательствам со стороны сотрудников ГУВД Петербурга из-за того, что болеет СПИДом.

Уже на заседании мужчина заявил, что отрицает свою вину.

2 октября СК предъявил Григорьеву обвинение по 317 статье — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина напал с ножом на полковника юстиции Владислава Капустина, он получил тяжёлые ранения. Позже офицер умер в реанимации. Наказание по этой статье предусматривает срок вплоть до пожизненного.

Обвиняемый объяснил свой поступок тем, что у него отобрали квартиру, а следователи СК выбрасывали его жалобы. По данным следствия, Григорьев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Ранее News.ru писал о том, что убитый сотрудник СКР занимался делом Жанны Фриске.