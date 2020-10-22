Стюардесса раскрыла правду об отношениях коллег с пилотами

Бортпроводница по имени Рушана развеяла миф о романах стюардесс с пилотами. По её словам, существующий стереотип не соответствует действительности, в реальности серьёзные отношения в таких парах завязываются не очень часто.
Россиянка
Если так, то все секретари заводят романы с руководителями! Как и на любой другой работе, конечно же, возникают романы между пилотами и бортпроводниками, между бортпроводниками, но ни в коем случае не нужно обобщать. Случаи единичны, — подчеркнула стюардесса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская бортпроводница назвала главные риски работы. По её словам, «романтичная профессия» способна привести к проблемам со здоровьем. Женщина указала, что на большой высоте «даже сильный организм подвергается сильному стрессу».