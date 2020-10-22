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Стюардесса раскрыла правду об отношениях коллег с пилотами

06:01, 23 октября 2020
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Бортпроводница по имени Рушана развеяла миф о романах стюардесс с пилотами. По её словам, существующий стереотип не соответствует действительности, в реальности серьёзные отношения в таких парах завязываются не очень часто.

Россиянка высказала своё мнение об отношениях между сотрудниками авиакомпаний в видеоролике, который разместила в TikTok.

Если так, то все секретари заводят романы с руководителями! Как и на любой другой работе, конечно же, возникают романы между пилотами и бортпроводниками, между бортпроводниками, но ни в коем случае не нужно обобщать. Случаи единичны, — подчеркнула стюардесса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская бортпроводница назвала главные риски работы. По её словам, «романтичная профессия» способна привести к проблемам со здоровьем. Женщина указала, что на большой высоте «даже сильный организм подвергается сильному стрессу».

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