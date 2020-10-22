Стюардесса раскрыла правду об отношениях коллег с пилотами

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что существует способ подтолкнуть россиян к ношению средств защиты от коронавируса. По его словам, сейчас некоторая часть соотечественников пренебрегает рекомендациями врачей и игнорирует маски и перчатки.

Нилов считает, что одной из причин этого является финансовая сторона вопроса, а значит, людям надо помочь. Об этом депутат рассказал в беседе с радио Sputnik. Наше предложение в том, чтобы...