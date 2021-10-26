Строители опровергли проблемы при прокладке тоннеля БКЛ

При прокладке двупутного тоннеля Большой кольцевой линии московского метро под Нагатинским затоном проблем не возникало, сообщили NEWS.ru в компании Мосинжпроект. Там объяснили возникшие на поверхности воды следы «незначительным выходом воздуха».

Это обычная ситуация в таких грунтах: выдавливаемый воздух поднимается вверх, образуя круги на воде, — рассказал директор организации Юрий Кравцов.

По его словам, произошедшее не повлияло на работу тоннелепроходческого комплекса.

О появившихся на воде следах сообщил депутат Мосгордумы Павел Тарасов. В разговоре с NEWS.ru он признался, что не знает, что произошло, однако ситуация в любом случае внештатная.

По поверхности воды видно, что большой объём пузырьков воздуха. То есть вода куда-то ушла, где был до этого воздух, чисто по визуальным признакам. <...> Это в любом случае внештатная ситуация, которая пользы для экологии не представляет, — подчеркнул он.

По его словам, при проходке туннелей БКЛ строители в целом не очень внимательно относятся к технике работ. Он вспомнил о двух провалах, которые уже были при строительстве.

Есть подозрения, что торопятся с прокладкой и за счёт этого жертвуют соблюдением правил проведения работ, — заключил он.

Ранее жители ЮЗАО издали книгу «Нарушения при строительстве метрополитена». На 700 страницах авторы издания перечисляют ошибки, допущенные генеральным подрядчиком строительства метро АО «Мосинжпроект». Увесистый подарок вручили депутатам Гос- и Мосгордумы.

Сообщалось, что в результате контрольно-надзорных мероприятий Мосгосстройнадзор выявил у генподрядчика сотни нарушений при возведении объектов метрополитена. Все они выложены в открытом доступе в «Едином реестре проверок» Генеральной прокуратуры РФ. Жители Ломоносовского, Академического и Гагаринского районов, где начинается прокладка нового участка Коммунарской (Троицкой) линии, выступили с протестами против строительства. Люди боятся за сохранность своих домов, возле которых протянется новая ветка.